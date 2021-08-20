В Тюмени отремонтируют подъезды к нескольким садовым обществам

При строительстве дорог в частной застройке в обязательном порядке обустраиваются подъезды к домовладениям. Фото www.tyumen-city.ru/

Жители Тюмени всё чаще выбирают для постоянно проживания дачные и садовые общества. Поэтому, на фоне возрастающего автомобильного трафика, возникает потребность в хороших подъездных дорогах.

Темпы ремонтных работ в жилом районе Березняковский оценил глава города Руслан Кухарук. Здесь сосредоточены сразу несколько садовых обществ, где горожане живут круглогодично: «Ландыш», «Текстильщик», «Ясень», «Лаванда», «Виктория», «Зеленый дол».

– Протяжённость этого участка улично-дорожной сети – 8,65 км. В текущем году работы проведены на 3,85 км полотна, в следующем предстоит отремонтировать ещё 4,8 км. Самые сложные работы на этом участке уже позади. Дорога сейчас находится в черновом варианте: ещё предстоит уложить верхний слой асфальтового покрытия, – пояснил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорь Фролов.

По заверениям подрядчиков, работы должны завершиться не позднее 1 сентября. Благоустройство дорог в этом жилом районе проводится не первый год. Многие улицы уже стали комфортны и безопасны для всех участников движения. Помимо самого дорожного покрытия, ведутся работы по устройству тротуаров, освещения, водоотводных канав, средств организации дорожного движения.