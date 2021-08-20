Тюменские студенты вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Твой ход»

Фото vk.com/rsvru

Десять тысяч лучших студентов страны прошли второй этап всероссийского конкурса «Твой ход». 791 участник – это представители регионов Уральского федерального округа, в числе которых и Тюменская область.

Чтобы выйти в полуфинал, требовалась пройти тесты, образовательный курс, решить квесты. Ответы участников оценивали эксперты, в том числе руководители компаний-партнеров «Норникель», «Росатом», «РЖД», Mail.ru Group, БФ «Система». Результаты второго этапа студенты могут узнать в своих личных кабинетах на платформе tvoyhod.online.

Еще большее количество интересных заданий ожидается в полуфинале, который стартует с 15 сентября и продлится по 30 октября. Одними из первых третий этап конкурса примут Калининград, Ростов-на-Дону и Томск. Студенты станут участниками большой ролевой игры, где нужно будет проявить все способности и навыки, продемонстрировать знания, полученные в ходе конкурса «Твой ход».

Победители третьего этапа получат приглашения на стажировки в крупные компании страны и на международные отраслевые форумы, экскурсии по предприятиям и обучение в престижных корпоративных школах, сообщает автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».