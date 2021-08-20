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Общество20 августа 2021 13:33

На Тюмень надвигается аномальная жара

Это лето не перестает удивлять горожан высокой температурой воздуха
Мария Васильева
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Фото vk.com/tmnourhome

Фото vk.com/tmnourhome

Эти выходные обещают стать одними из самых жарких за это лето в областном центре. Тюменский гидрометцентр предупреждает горожан, что ожидается аномально высокая температура воздуха.

– В период с 21 по 25 августа на юге Тюменской области ожидается аномально жаркая погода. Местами средняя суточная температура воздуха прогнозируется выше нормы на 10 и более градусов, – отмечают синоптики.

По данным сервисов с данными о погоде, в субботу, 21 августа, в Тюмени будет солнечно, без осадков, столбик термометра днем поднимется до отметки 34 градуса со знаком плюс. Жара сохранится и в воскресенье, 22 августа. В этот день также ожидается безоблачная погода.

Единый центр оперативного реагирования города призывает жителей быть осторожными и не перегреваться на солнце.