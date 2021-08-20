Тюменские предприниматели могут получить бесплатную консультацию маркетолога от Центра «Мой бизнес». Фото - "Мой бизнес | Тюмень".

Центр «Мой бизнес» в Тюмени запускает для предпринимателей новую услугу, включающую бесплатную консультацию профессиональных маркетологов. Ее можно будет получить по разным аспектам развития бизнеса с точки зрения маркетинга. Например, поиск бизнес-ниш, интернет-маркетинг, ретейл и мерчандайзинг, продвижение в социальных сетях, работа с разными целевыми аудиториями и так далее.

Основные условия для получения услуги – относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, при этом срок регистрации в качестве предпринимателя должен составлять более 1 года, и не иметь задолженностей по налогам. Если предприниматель соответствует данным критериям, то может заполнить анкету, перейдя по ссылке, затем будут назначены удобные для него дата и время получения онлайн-консультации.

– Мы постоянно анализируем потребности бизнес-сообщества и собираем обратную связь о наших услугах. Мы получаем всё больше запросов о необходимости получения качественной консультации по маркетингу и продвижению, особенно в условиях ограниченности ресурсов, финансов, – отмечает руководитель Центра поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области Дмитрий Утьев.

Руководитель центра также прокомментировал, что после запроса предпринимательского сообщества было запущено несколько продуктов: консультации маркетологов и образовательный продукт «Школа бизнес маркетинга».

Добавим, что все услуги оказываются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».