Тюменские офицеры станцуют вальс

Мероприятие планируют сделать ежегодным. Фото МАУ «ТГМЦ»

21 августа вся страна отметит День офицера Российской Федерации. Не останется в стороне и Тюмень. На Исторической площади улицы Ленина, 2 впервые пройдет «Вальс офицеров». Он станет кульминацией церемонии возложения цветов к Вечному огню, которая начнется в 11.30.

В уникальном по замыслу мероприятии примут участие офицеры запаса Вооруженных сил Российской Федерации, УМВД России по Тюменской области, ветераны боевых действий. В составе нескольких пар они исполнят вальс. Танец поставила педагог центра развития творчества детей и юношества «Грант», руководитель хореографического коллектива «Акцент» Ирина Михайловна Панина.

– Во времена Советского Союза существовали Дома офицеров, в которых проводились мероприятия, праздники для семей военнослужащих. А неотъемлемыми качествами офицера во все времена были честь, достоинство, справедливость, честность, воспитанность и интеллигентность. Сегодня очень важно возрождать эти ценности, былые традиции, – отметил Эдвард Гиносян, директор центра «Град», выступающего организатором мероприятия.

Он добавил, что «Вальс офицеров» планируется сделать ежегодным событием.