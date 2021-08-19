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Общество19 августа 2021 14:50

Тюменские офицеры станцуют вальс

Торжественное мероприятие пройдет на Исторической площади
Мария Васильева
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Мероприятие планируют сделать ежегодным. Фото МАУ «ТГМЦ»

Мероприятие планируют сделать ежегодным. Фото МАУ «ТГМЦ»

21 августа вся страна отметит День офицера Российской Федерации. Не останется в стороне и Тюмень. На Исторической площади улицы Ленина, 2 впервые пройдет «Вальс офицеров». Он станет кульминацией церемонии возложения цветов к Вечному огню, которая начнется в 11.30.

В уникальном по замыслу мероприятии примут участие офицеры запаса Вооруженных сил Российской Федерации, УМВД России по Тюменской области, ветераны боевых действий. В составе нескольких пар они исполнят вальс. Танец поставила педагог центра развития творчества детей и юношества «Грант», руководитель хореографического коллектива «Акцент» Ирина Михайловна Панина.

– Во времена Советского Союза существовали Дома офицеров, в которых проводились мероприятия, праздники для семей военнослужащих. А неотъемлемыми качествами офицера во все времена были честь, достоинство, справедливость, честность, воспитанность и интеллигентность. Сегодня очень важно возрождать эти ценности, былые традиции, – отметил Эдвард Гиносян, директор центра «Град», выступающего организатором мероприятия.

Он добавил, что «Вальс офицеров» планируется сделать ежегодным событием.