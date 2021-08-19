Горожане могут поучаствовать в благоустройстве истока реки Тюменки

Волонтеры проекта «Тюменка для тюменцев» на протяжении всего лета очищают овраг от мусора. Фото организаторов

Горожане могут присоединиться к проекту по благоустройству участка у истока реки Тюменки. Уже в эту субботу, 21 августа, здесь пройдет субботник.

Волонтеры проекта «Тюменка для тюменцев» на протяжении всего лета обустраивают овраг в районе улицы Пышминская, 1. На территории уже убран мусор и валежник, очищено русло реки.

В этот раз добровольцам предстоит выполнить большой объем работы – построить и установить деревянный мостик из бруса и досок. Поэтому для реализации задуманного понадобится помощь мужчин, имеющих минимальные навыки работы с деревом.

Участниками мероприятия могут стать все желающие, у кого есть в запасе пара часов свободного времени. Наличие собственного инструмента также приветствуется.

– В ближайшем будущем благодаря совместным усилиям это пространство станет частью пешеходного маршрута, соединяющего сквер Комсомольский и сквер Железнодорожников. И еще одним приятным зеленым уголком в Тюмени станет больше, – отмечают организаторы мероприятия.

Проект реализуется при поддержке фонда социальных инициатив «Родные города». Встреча состоится в субботу, 21 августа, в 10 часов по адресу: улица Пышминская, д. 1а (район «Стрелы»). Желающим присоединиться к акции, следуете написать об этом организаторам в мессенджеры на номер: 8-950-496-62-00.