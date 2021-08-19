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Общество19 августа 2021 12:33

Горожане могут поучаствовать в благоустройстве истока реки Тюменки

В эти выходные на прилегающем участке пройдет субботник
Мария Васильева
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Волонтеры проекта «Тюменка для тюменцев» на протяжении всего лета очищают овраг от мусора. Фото организаторов

Волонтеры проекта «Тюменка для тюменцев» на протяжении всего лета очищают овраг от мусора. Фото организаторов

Горожане могут присоединиться к проекту по благоустройству участка у истока реки Тюменки. Уже в эту субботу, 21 августа, здесь пройдет субботник.

Волонтеры проекта «Тюменка для тюменцев» на протяжении всего лета обустраивают овраг в районе улицы Пышминская, 1. На территории уже убран мусор и валежник, очищено русло реки.

В этот раз добровольцам предстоит выполнить большой объем работы – построить и установить деревянный мостик из бруса и досок. Поэтому для реализации задуманного понадобится помощь мужчин, имеющих минимальные навыки работы с деревом.

Участниками мероприятия могут стать все желающие, у кого есть в запасе пара часов свободного времени. Наличие собственного инструмента также приветствуется.

– В ближайшем будущем благодаря совместным усилиям это пространство станет частью пешеходного маршрута, соединяющего сквер Комсомольский и сквер Железнодорожников. И еще одним приятным зеленым уголком в Тюмени станет больше, – отмечают организаторы мероприятия.

Проект реализуется при поддержке фонда социальных инициатив «Родные города». Встреча состоится в субботу, 21 августа, в 10 часов по адресу: улица Пышминская, д. 1а (район «Стрелы»). Желающим присоединиться к акции, следуете написать об этом организаторам в мессенджеры на номер: 8-950-496-62-00.