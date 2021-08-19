Ольга Ройтблат: «Заменить классическое образование дистантом нельзя». Фото: Ольга Крыльцова

Сопредседатель тюменского отделения ОНФ Ольга Ройтблат высказалась по поводу решения начать учебный год в очном формате. Она поддерживает решение и считает, что заменить классическое образование дистантом нельзя.

– Александр Моор и руководитель профильного департамента Алексей Райдер изначально сказали, что все в этом году садятся за парты в обычном режиме. Поэтому у нас ни у кого даже тени сомнений в этом нет. Учителя готовятся к учебному процессу, начались августовские совещания, где обсуждают, что нужно преобразовать, как качественно учить, как детей встречать, – отметила Ройтблат.

Однако она не исключает, что если эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшится, то дети всё же могут перейти на дистанционку. При этом считает, что дистанционное образование рассматривает лишь как дополнительный инструмент, где ребенок или учитель может по индивидуальной траектории изучать предмет.

Отметим, что праздничные линейки для школьников в 2021 году состоятся традиционно 1 сентября. Их формат определят сами учебные заведения. В этом году в школы пойдут порядка 26 тысяч первоклассников.