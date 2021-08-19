Тюменский драмтеатр устроил распродажу билетов. Фото: Вадим Бегун

Тюменский Большой драматический театр устроил распродажу билетов. Акция пройдёт в течение четырех дней – с 19 по 22 августа включительно.

– Это будет последняя распродажа в этом году. Вы сможете приобрести билеты со скидками почти на все репертуарные спектакли Большого и Малого зала ТБДТ: спектакли августа – 30%, сентября – 25%, октября – 20%, спектакли ноября – 15%, – сообщили сотрудники ТБДТ.

Зрители могут купить билеты круглосуточно онлайн через сайт учреждения культуры или в кассе, которая работает с 10.00 до 20.00.

Кстати, скидка действует не на все места. В акции участвуют с 4 по 14 ряд в Большом зале и с 4 по 7 – в Малом. Скидка действует на любое количество мест. Билеты, приобретённые по акции, возврату и обмену не подлежат, уточнили в драмтеатре.