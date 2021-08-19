Тюменцы активно тратят школьные пособия на компьютеры и канцтовары. Фото - МТС.

МТС Банк изучил траты тюменцев, связанные с приближением нового учебного года. Анализ расходов с карт клиентов показал, что с 1 по 15 августа 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего увеличились покупки компьютерной техники и канцтоваров – в 2,4 раза и на 87% соответственно.

2 августа в России начали выдавать единовременные пособия на школьников в размере 10 000 рублей, что побудило родителей заняться приготовлениями к учебному году уже в начале августа.

Лидерами по росту транзакций в первую половину августа стали компьютеры и комплектующие к ним – их продажи выросли в 2,4 раза год к году. Средний чек при этом снизился на 22% до 3840 рублей.

На втором месте оказались магазины школьных принадлежностей и канцтоваров – здесь рост составил 87%, средний чек вырос в 2 раза до 600 рублей.

Положительную динамику в первую декаду августа по сравнению с прошлым годом показали покупки книг (+83%), детской одежды (+72%) и спортивной формы (+15%). Средние чеки также выросли во всех категориях: книжные магазины – на 23% до 725 рублей, детская одежда – на 3% до 2170 рублей и спортивная одежда – на 49% до 2950 рублей.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Тюменской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 августа 2020-2021 годов по соответствующим МСС-кодам.