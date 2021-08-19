На набережной Тюмени разгуливал мужчина с ножом. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На набережной Тюмени разгуливал мужчина с ножом и, как сообщают очевидцы, орал, однако на людей не бросался. Горожанина задержали полицейские.

– Экипаж вневедомственной охраны прибыл на место после вызова охранников, которые работали на набережной. Мужчину задержали и передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Мужчина заявил стражам порядка, что шел на рыбалку, поэтому легко объясняется наличие у него ножа и рыболовных принадлежностей. На набережной у него возник конфликт с охранником. По информации городской полиции, после допроса и проведения дактилоскопии неадекватного рыбака отпустили, передает «МегаТюмень».