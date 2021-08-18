Тюменца, надругавшегося над мальчиком на Лесобазе, закроют в СИЗО до середины октября. Фото - соцсети.

Ленинский районный суд Тюмени сегодня, 18 августа, выбрал меру пресечения 39-летнему мужчине. Ранее местный житель надругался над ребенком в районе Лесобаза.

– В СИЗО горожанин пробудет до 15 октября 2021 года, – коротко сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, местные жители стали свидетелями настойчивого приставания к двум мальчикам мужчины, которого раньше они во дворе не видели. Неизвестный тащил за руки детей в направлении многоэтажки. Мальчики сопротивлялись, но сильному взрослому все-таки удалось завести их в подвал.

Первый выбежал оттуда почти сразу, а второй немного погодя вышел вместе со странным спутником. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Полицейские уже задержали преступника и возбудили в отношении него уголовное дело, инкриминируя «иные действия сексуального характера».

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