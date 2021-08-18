Тюменца, который размахивал руками перед инспектором ГИБДД, арестовали на 10 суток. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменском суде рассмотрели административное дело в отношении 25-летнего жителя областной столицы. Мужчину на ВАЗ-21150 остановили автоинспекторы в садовом обществе «Торфяник» 7 августа, при проверке документов он оказывал активное сопротивление.

– Он размахивал руками, хватался за форменное обмундирование, после чего попытался скрыться. На законные требования сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия не реагировал. В судебном заседании виновным себя признал, – рассказали в пресс-службе Центрального районного суда Тюмени.

Суд учел содеянное, личность правонарушителя и назначил виновному административное наказание в виде ареста сроком на 10 суток. Постановление в законную силу не вступило.