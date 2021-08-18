Карта «Прибыль» Уралсиба вновь вошла в топ-3 лучших доходных карт

Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в топ-3 рейтинга лучших доходных карт в августе 2021 года по версии портала Банки.ру. Доходная карта – это любая дебетовая карта, по которой банк, как по вкладу, начисляет проценты на остаток по счету. Для топ-3 эксперты подбирали карты не просто с максимальной ставкой, но и с наиболее выгодными условиями обслуживания.

Аналитики портала среди преимуществ продукта отметили высокий доход по карте: при покупках по карте на сумму не менее 10 тыс. рублей в месяц он составит 6,25% годовых, а также один из самых высоких лимитов на рынке по сумме, на которую начисляются проценты – до 2 млн рублей включительно.

Карта выдается бесплатно, а если тратить по ней больше 1 тыс. рублей в месяц, то и за обслуживание платить также не придется. За покупки Уралсиб выплачивает еще кешбэк до 3%.

Еще одна актуальная опция – если указать карту Уралсиба для получения государственного пособия на школьников в 10 тыс. рублей. В этом случае банк за каждого ребенка начислит по 1 500 бонусных рублей. Бонусными рублями можно компенсировать покупки по картам, подлюченным к программе «Уралсиб Бонус» на сумму от 1500 рублей, то есть на счет клиенту вернутся уже настоящие рубли.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Карта «Прибыль»:

Обслуживание карты «Прибыль» (Карта) – 0 руб./мес. при покупках на сумму более 1 тыс. руб./мес. (некоторые покупки не учитываются, список на uralsib.ru) или ежемесячном балансе денежных средств (далее – ДС) на Карте (далее – БС) свыше 5 тыс. руб., в иных случаях обслуживание – 49 руб./мес. Условие о кешбэке: для держателей Карты –участников «УРАЛСИБ Бонус» (далее Программа) при использовании Бонусных рублей (далее БР) по услуге Реверсивный кешбэк – выплата на Карту ДС в размере покупки, совершенной в рублях по Карте с Программой на сумму от 1 500 до 50 000 рублей в предыдущем месяце, в обмен на БР. Начисление БР: за покупки по Карте с Программой из расчета 1 БР=1 рубль в размере до 3% от суммы покупок по Карте в месяц (некоторые покупки не учитываются, список на www.bonus.uralsib.ru): 1% – в течение первого месяца после регистрации в Программе, со второго – при сумме трат по всем Картам клиента с Программой от 10 000 рублей (некоторые покупки не учитываются, список на www.bonus.uralsib.ru); 1% – при наличии задолженности по кредитной/дебетовой карте Банка с кредитной линией (далее совместно – Задолженность по карте) от 5 000 рублей включительно хотя бы 1 день в течение месяца или при остатке суммы кредита от 100 000 рублей включительно на начало месяца; 1 % – при наличии пакета услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет» в течение 6 месяцев и более или при наличии Задолженности по карте от 15 000 рублей включительно хотя бы 1 день в течение месяца. Максимальный объем покупок в месяц, на который начисляются БР, – 400 000 рублей для клиентов с пакетами услуг «Приоритет», «Статус», «Прайвет», 200 000 рублей – для других клиентов. БР аннулируются: если в течение 6 последовательных месяцев нет операций по зачислению либо использованию БР; если есть просроченная задолженность от 30 дней (включительно) по любому кредиту в Банке. Срок действия БР – 12 месяцев. Ежемесячно на ежедневный фактический остаток ДС на Карте на сумму БС до 2 млн руб. вкл. начисляются 6,25% годовых при ежемесячных покупках по Карте свыше 10 тыс. руб. (некоторые операции не учитываются, список на uralsib.ru), до 10 тыс. руб. (включительно) – 0,1% годовых; при превышении БС ДС на Карте проценты на сумму превышения не начисляются. Срок действия Карты – 4 г. Комиссии: смена ПИН-кода/разблокировка Карты с использованием банкоматов (далее – БТ) других банков – 50 руб.; запрос об остатке ДС через БТ др. банков – 30 руб. Сервис информирования – 59 руб.\мес., первые 2 месяца не взимается. Обслуживание неактивного картсчета от 365 до 730 дней – 199 руб., от 730 дней (включительно) – 250 руб.; выдача наличных (далее – ВН) в пунктах ВН (далее – ПВН) – 0,7% от суммы операции (далее – СО); ВН в ПВН и БТ др. банков на тер. РФ при СО до 3 тыс. руб. – 99 руб.; ВН в ПВН и БТ других банков за пределами РФ – 1% от СО, но не менее 110 руб., может взиматься комиссия другими банками; ВН без Карты в ПВН филиала Банка, в котором открыт счет, в сумме до 1 млн руб./эквивалент в у.е. (вкл.) – 1% от СО, от 1 до 3 млн руб. – 5%, от 3 млн руб. – 10%; зачисление на счет ДС через БТ и платежный терминал (далее – БПТ) банков согласно утвержденному Банком перечню на сайте Банка (далее – перечень) – 0,5% от СО; безналичный перевод ДС (далее – БПС) в БТ и БПТ Банка с Карты на карты др. банков по перечню – 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в БТ банков по перечню с Карты на карты Банка и банков по перечню – 1% от СО, но не менее 30 руб.; БПС в др. организациях с Карты на карты др. банков – 1% от СО, но не менее 60 руб.; БПС в интернет-каналах Банка с Карты на карты др. банков – 1,5% от СО, но не менее 60 руб.; пользование ДС, состав. тех. задолженность (далее – ТЗ), в пределах срока возмещения ТЗ, в % годовых – двойная ключевая ставка ЦБ РФ. Условия действительны на 09.08.2021 г.

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