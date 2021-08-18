Тюменец выплатит почти полмиллиона рублей за убитых косуль. Фото: Ольга Крыльцова

Исетский районный суд Тюменской области удовлетворил иск прокурора Шатровского района Курганской области к браконьеру из села Исетское. С мужчины в счет возмещения ущерба от незаконной охоты взыскали 320 тысяч рублей. Деньги поступят в бюджет Шатровского района.

– Как следует из материалов уголовного дела, утром 9 ноября прошлого года мужчина в районе 83-го километра дороги Шадринск – Ялуторовск у деревни Пушнякова в Терсюкском охотничьем хозяйстве выследил и застрелил четырех косуль. Охотинспекторы задержали браконьера, изъяли туши убитых животных и возбудили уголовное дело, – сообщили в пресс-службе Тюменского областного суда.

Шатровский районный суд 9 февраля этого года признал жителя села Исетское виновным в браконьерстве и назначил штраф в 140 тысяч рублей с лишением права заниматься любительской и спортивной охотой на два года. Таким образом, убитые косули обошлись ему в 460 тыс. рублей.