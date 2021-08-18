«Откинувшийся» тюменец снова сел в тюрьму на 10 лет за пронос в колонию наркотиков. Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 30-летнего жителя поселка Боровский. Мужчина, который ранее отбывал наказание за наркопреступление, разбой и угон, пытался передать заключенному наркотики.

В декабре 2020 года житель поселка освободился из местной колонии, а буквально через два месяца решился снова встать на кривую дорожку. Фигурант дела приобрел наркотическое средство, содержащее d-Лизергид (ЛСД) массой 0,3081 грамма, нанесенное на листок бумаги. Он разорвал его на мелкие фрагменты и смешал с орехами.

– 16 февраля осужденный прибыл в комнату приема и досмотра передач. При досмотре инспектор колонии обратил внимание на бумажки в орехах. Тюменца задержали и по решению суда заключили под стражу, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому 10 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.