Пьяный водитель автобуса вез вахтовиков в Нефтеюганск по тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 479-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе инспекторы ГИБДД задержали автобус «Пежо», за рулем которого сидел водитель с признаками опьянения. 36-летний мужчина наотрез отказался пройти медосвидетельствание на состояние опьянения.

– Автобус принадлежит одной из фирм Республики Башкортостан. Водитель перевозил вахтовиков из Башкирии в Нефтеюганск. Также в транспорте находился его сменщик, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что нетрезвого мужчину отстранили от управления транспортом. На него составлен административный материал.