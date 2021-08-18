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Общество18 августа 2021 13:27

Пьяный водитель автобуса вез вахтовиков в Нефтеюганск по тюменской трассе

Пока его не задержали местные автоинспекторы
Сергей Швецов
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Пьяный водитель автобуса вез вахтовиков в Нефтеюганск по тюменской трассе.

Пьяный водитель автобуса вез вахтовиков в Нефтеюганск по тюменской трассе.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 479-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе инспекторы ГИБДД задержали автобус «Пежо», за рулем которого сидел водитель с признаками опьянения. 36-летний мужчина наотрез отказался пройти медосвидетельствание на состояние опьянения.

– Автобус принадлежит одной из фирм Республики Башкортостан. Водитель перевозил вахтовиков из Башкирии в Нефтеюганск. Также в транспорте находился его сменщик, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что нетрезвого мужчину отстранили от управления транспортом. На него составлен административный материал.