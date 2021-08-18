Пьяный водитель автобуса вез вахтовиков в Нефтеюганск по тюменской трассе.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На 479-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе инспекторы ГИБДД задержали автобус «Пежо», за рулем которого сидел водитель с признаками опьянения. 36-летний мужчина наотрез отказался пройти медосвидетельствание на состояние опьянения.
– Автобус принадлежит одной из фирм Республики Башкортостан. Водитель перевозил вахтовиков из Башкирии в Нефтеюганск. Также в транспорте находился его сменщик, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что нетрезвого мужчину отстранили от управления транспортом. На него составлен административный материал.