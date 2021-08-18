СК РФ займется делом о гибели подростка в Ишиме: в его смерти не нашли виновных

СК РФ займется делом о гибели подростка в Ишиме. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Специалисты Следственного комитета Российской Федерации займутся уголовным делом, которое было возбуждено после гибели 13-летнего подростка в Ишиме. Дело в том, что местный СК не нашел виновных в смерти юноши.

В 2019 году молодой человек проник в помещение незапертой трансформаторной будки и погиб от удара током. С ним был приятель, который получил травмы. Уголовное дело было направлено в суд, сейчас обжалуется оправдательный приговор.

– В ходе следствия установлено, что собственница земельного участка не закрыла сетками все отверстия и проемы в наружных стенах. Женщина не уведомила сетевую организацию о переходе права собственности объекта электроэнергетики и не осуществляла надлежащий эксплуатационный контроль, – отметили в пресс-службе СК РФ.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил истребовать все материалы по уголовному делу, проверить полноту и объективность собранных доказательств. В отношении следователя ишимского отдела, в чьем производстве находилось уголовное дело, назначена служебная проверка.

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