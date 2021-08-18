Тюменцы могут присоединиться к Битве за картошку.

Всё лето «Радио Шансон» радует своих слушателей отличными песнями, интересными программами и любимыми играми в эфире. Но лето, как всегда, пролетает очень быстро, и наступает время собирать урожай!

Если ты готов поменять ежегодную традицию и превратить осеннюю «картошку» в веселое, легкое событие с ведущими «Радио Шансон Тюмень», то присоединяйся к «Битве за картошку». Настоящая битва уже развернулась на 101,0 FM. По правилам акции, с 16 по 27 августа нужно оставить заявку в утреннем шоу и ждать звонка от ведущего. Битва в эфире продлится две недели, в финал выйдут сильнейшие, а к победителю нагрянет «Шансон» с песнями и лопатами. Он выкопает весь урожай и подарит полезные подарки!

Подробности акции и правила участия читайте на сайте radiovtyumeni.ru.