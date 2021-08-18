Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 августа 2021 года увеличилось на 267 человек, 15 скончались

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 18 августа 2021 года увеличилось на 267 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 267 и составило 51 583 человека, 15 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 157 человек выздоровели (за весь период – 46404), 39 детей заболели (из общего числа заболевших), 33 пациента – на ИВЛ (из общего числа заболевших), 73603 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 538 918 человек, полный курс прошли 460 017.

За последние сутки в России выявлено 20 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 713 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 663 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 909 летальных исходов, выздоровели 5 939 037 человек.