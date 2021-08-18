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Общество18 августа 2021 10:48

В Тюменской области учебный год начнется в привычном формате

Сейчас в школах обновляют учебно-материальную базу
Сергей Швецов
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В Тюменской области учебный год начнется в привычном формате.

В Тюменской области учебный год начнется в привычном формате.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области учебный год начнется в привычном формате. Сейчас в школах обновляют учебно-материальную базу, актуализируется документация и осуществляется текущий и капитальный ремонт.

Очный формат начала нового учебного года поддержала детский омбудсмен Анна Кузнецова. С ней солидарно и Минпросвещения РФ. Так что в День знаний дети точно придут в классы, чтобы встретиться со своими учителями.

По предварительным данным, в этом году более 230 тысяч ребят пойдут в школы Тюменской области 1 сентября. Из них 26 тысяч – это первоклассники. В настоящее время школы активно готовятся к новому учебному году.