Сбер финансирует строительство 38 млн квадратных метров жилья в России. Фото - Сбер.

Портфель финансирования строительства жилой недвижимости Сбера по итогам I полугодия 2021 года превысил 1,2 трлн рублей – последние два года он ежегодно удваивается. По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сегодня доля Сбера на рынке проектного финансирования жилья по площади кредитуемых объектов составляет 56%. Банк финансирует строительство около 38 млн кв. метров жилья с применением эскроу в 75 регионах страны (всего в России на данный момент строится с использованием нового механизма около 67,5 млн кв. метров).

– Финансирование строительства жилой и коммерческой недвижимости – одно из ключевых направлений корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбера: портфель отрасли составляет почти 20 процентов всего кредитного портфеля юрлиц, в том числе девелопмент жилья – 8 процентов в общем портфеле юрлиц. Мы видим, что жилая недвижимость становится важнейшим драйвером роста экономики. Это говорит о том, что переход застройщиков на новый механизм финансирования прошёл успешно: отрасль находится на подъёме, строительство первичного жилья активно продолжается, а это означает, что население получает возможность жить в современном и качественном жилье, – пояснил Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы».

По данным Сбера, общая площадь строящихся квартир последнее время остаётся неизменной – порядка 100 млн кв. метров в год. При этом средний срок экспозиции всего объёма первичного жилья за год сократился вдвое, в том числе благодаря программе льготной ипотеки, и составил почти два года. Такая ситуация на рынке повысила инвестиционную привлекательность отрасли жилья для девелоперов. По-прежнему наиболее интересными для инвестирования в строительство остаются столичные регионы.

За I полугодие 2021 года в Сбер поступило более чем на треть больше заявок на финансирование строительства жилья, чем за I полугодие прошлого года (около 950 и 700 заявок соответственно). Количество одобренных заявок за этот же период выросло почти на 60% (около 650 и 400). Все поступившие и одобренные в этом полугодии заявки включают механизм эскроу.

Доля Сбера в лимитах проектного финансирования за I полугодие текущего года выросла: в Москве – с 23%, в Санкт-Петербурге – с 27,6%, почти до 30% в каждом, в остальных регионах почти не изменилась и составляет чуть более 43%. Средний чек кредитной сделки в Москве за год увеличился почти на 1,5 млрд руб. и составляет сейчас около 6 млрд рублей, в Санкт-Петербурге и остальных регионах не претерпел существенных изменений (сейчас составляет около 2 млрд руб. и 0,6 млрд руб. соответственно).

Этому во многом способствовала и либерализация условий для ведущих игроков рынка как в Москве, так и в субъектах, где строительная отрасль активно развивается. Это происходило в два этапа (в ноябре 2020 и начале 2021 года), в результате чего был снят ряд ограничений при определении суммы кредита (по проектному и начальному финансированию) и принят более гибкий подход к ценообразованию.

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