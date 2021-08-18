Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 18 августа 2021 года: за двое суток скончались 43 человека

В Тюменской области за двое суток скончались 43 человека с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 августа. Количество заболевших увеличилось на 269 и составило 51 316 человек, 20 скончались.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 154 человека выздоровели (за весь период – 46 247); 15 детей заболели (из общего числа заболевших); 29 пациентов подключены к ИВЛ (из общего числа заболевших); 73 236 человек остается под медицинским наблюдением; 256 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 535 968 человек, полный курс прошли 454 036.

За последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 407 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 642 559 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 110 летальных исходов, выздоровели 5 918 324 человека.