В Тюмени пьяного водителя оштрафовали на 200 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Горожанин несколько раз сел пьяным за руль автомобиля.

Около двух часов ночи 26 марта 2021 года сотрудники ДПС в областном центре на улице Луначарского остановили Ford Focus. Во время общения с водителем у инспектора возникло подозрение, что тот пьян. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние мужчины.

– В феврале 2020 года водителя уже привлекали к ответственности за пьяное вождение. Тогда его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области

Суд назначил подсудимому штраф в размере 200 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, на 2 года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.