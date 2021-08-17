Тюменцы оставили после отдыха на озере Андреевском полторы тонны мусора. Фото - "ТЭО".

Тюменцы оставили после отдыха на озере Андреевском полторы тонны мусора. В очистке прибрежной зоны регоператору помогали добровольцы в рамках всероссийской акции «Дни зелёных действий».

– Приятно отметить, что сознательности у отдыхающих с каждым годом становится больше – «урожайность» субботников падает. Но все равно собранный 8-кубовый бункер говорит о том, что наше общество ещё в начале своего экологического пути, – отметил участник мероприятия, руководитель отдела экологии ООО «ТЭО» Евгений Распопов.

Специалисты отмечают, что закапывать мусор в лесу нельзя, так как вещества разложения неминуемо окажут вредное воздействие на экосистему. Однако на живописном берегу Андреевского озера участники субботника обнаружили сразу несколько таких мест. Добровольцы разобрали ямы, вычистили их и призывают граждан не заполнять их снова.