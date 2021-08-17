Директор госохотдепартамента Тюменской области покидает свой пост. Фото - admtyumen.ru.

Директор госохотдепартамента Тюменской области Василий Щепелин покидает свой пост. Он выразил благодарность коллективу и отметил, что совместными усилиями удалось добиться решения поставленных задач.

– Под руководством Василия Щепелина отрасль в регионе значительно изменилась, достигнув новых высот. Так, например, проводятся «Уроки охотоведения», создан «Личный кабинет» охотника, возбуждено 4 435 дел об административных правонарушениях, – рассказали об экс-начальнике коллеги.

С 2017 по 2021 год в регионе увеличился рост численности диких животных: лося – на 46%, косули сибирской – на 34%. Кроме того, инициировано создание заказников в уникальных местах отела и отстоя лосей: «Северо-болотный» в Вагайском районе и «Александровский» – в Викуловском.