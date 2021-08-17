В Тюмени мужчина ворвался в офис с ножом и забрал 26 тысяч рублей. Скриншот из видео.

В отдел тюменской полиции № 8 поступило заявление от сотрудницы микрокредитной компании о том, что на нее совершено разбойное нападение. Потерпевшая пояснила, что зашедший в офис мужчина, угрожая ножом, потребовал отдать деньги. Получив около 26 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого безработного 28-летнего горожанина. Оказывается, это не первое его «дело».

– В одном случае он похитил около 65 тысяч рублей, угрожая специалисту по выдаче микрозаймов электрошокером, а в другом – вырвал 18 тысяч рублей из рук сотрудницы фирмы. Похищенные средства тратил на покупку алкоголя и продуктов питания. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Грабеж». Максимальная санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Злоумышленник задержан.