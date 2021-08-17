Тюменец нанес сожительнице черепно-мозговую травму ударом кувшином по голове. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 1 Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним за помощью обратилась 50-летняя местная жительница с множественными травмами головы, в том числе с закрытой черепно-мозговой травмой. Сотрудникам полиции потерпевшая рассказала, что ее ударил сожитель.

– Задержанный, ранее не судимый безработный 58-летний тюменец, пояснил, что они с сожительницей выпивали, когда у них возникла ссора. Злоумышленник ударил женщину по голове стеклянным кувшином, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В настоящий момент фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.