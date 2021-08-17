Более 350 ипотечных сделок провели тюменцы с помощью цифрового кабинета на сайте ВТБ. Фото - ВТБ.

Сервис позволяет получить жилищный кредит всего лишь с одним посещением офиса – для финального подписания документов и проведения сделки. Все остальные процедуры проходят в режиме онлайн. Услуга была запущена около года назад, за это время жители Тюменской области оформили с ее помощью ипотечные займы на 847 млн рублей.

Через личный кабинет заемщика можно в любое время отслеживать статус рассмотрения заявки, а также консультироваться по всем вопросам в чате с сотрудником банка. При оформлении ипотеки через сайт клиенты получают дисконт «Цифровой бонус» – скидку в размере 0,3 п.п. от базовой ставки по кредиту. Сервис становится все более популярным в регионе: за 7 месяцев 2021 года количество сделок, совершенных с использованием цифрового кабинета ВТБ, выросло в 1,5 раза.

Кроме того, ВТБ в партнерстве с крупными строительными компаниями проводит в Тюменской области полностью дистанционные сделки, в рамках которых клиент может выбрать интересующую квартиру на сайте застройщика, там же подать заявку и подписать все документы цифровой подписью. ВТБ оформил в регионе 92 договора онлайн-ипотеки совместно с застройщиками ПИК, «Страна Девелопмент», ПСК «Дом девелопмент», ГК «Энко» и рядом других.

Евгений Федосов, управляющий ВТБ в Тюменской области, прокомментировал:

– Мы стремимся делать наши продукты выгодными и удобными для клиентов, в том числе в цифровом формате. Интерес к жилищным кредитам остается стабильно высоким. Например, в июле ВТБ в Тюменской области выдал 1,5 миллиарда рублей ипотеки – на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас спрос клиентов смещается в сторону семейной ипотеки с господдержкой, условия которой были расширены на семьи с одним ребенком.

Напомним, клиенты ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) за семь месяцев оформили 4,6 тыс. ипотечных сделок на 11,2 млрд рублей, что на 61% выше результата за январь-июль прошлого года.

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