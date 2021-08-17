Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 августа 2021 года увеличилось на 269 человек, 20 скончалось

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 августа 2021 года увеличилось на 269 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 августа 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 269 и составило 51 316 человек, 20 скончалось.

За последние сутки в России выявлено 20 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 407 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 642 559 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 110 летальных исходов, выздоровели 5 918 324 человека.