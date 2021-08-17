В Тюменской области мужчина до смерти забил пару и сжег тела с покрышками. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя Ишимского района. Обвиняемый убил двух человек и сжег тела. Трагедия произошла в ночь с 20 на 21 декабря 2020 года.

На почве ревности между супругами и мужчиной произошла ссора. Злоумышленник избил пару и, решив, что они умерли, накрыл тела автомобильными покрышками, облил бензином и поджег.

– Убедившись, что подожженный им дом и хозяйственные постройки загорелись, он скрылся с места преступления. Ишимца задержали по горячим следам, по ходатайству следствия его заключили под стражу, – рассказали в региональном Следственном комитете.

Специалисты ведомства осмотрели место происшествия. Назначены и проведены различные экспертизы. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.