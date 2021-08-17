«Страшно за детей». В Тюмени демонтировали батут, привязанный к лавочке

В Тюмени демонтировали батут, привязанный к лавочке. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени демонтировали батут, привязанный к лавочке. Администрация города разобралась в жалобе местной жительницы.

«Возле рынка «Маяк» стоит батут, привязан только к лавочке. Очень много детей прыгает, страшно за них. Не дай бог! Передняя часть вообще ничем не зафиксирована. Прошу обратить внимание», – такое сообщение оставила горожанка в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте».

На него тут же отреагировали комментаторы. Один из них сообщил, что, якобы «этот батут уже два раза сдувался вместе с детьми внутри, и ветром уносило»: «И все равно ставят! Администратор так называемый деньги берет и садится на две лавочки подальше и щёлкает семечки».

Хозяйка батута тут же в комментариях опровергла эти слова, заявив, что его ни разу не уносило за двенадцать лет, и вообще батут ставят только в безветренную погоду. «Нормальный батут. Просто цену сделали ниже, чем у конкурентов. Вот и пишут. Если я столько лет работаю, то, наверное, знаю, как крепить. А про ветер на «Гисметео» пишут. Приходите с детьми сами посмотрите».

Чуть позже ответила и администрация города. В ведомстве сообщили, что в настоящее время батут демонтирован.

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