В Тюмени на Федюнинского-Монтажников в жестком ДТП пострадали три человека. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пересечении улиц Федюнинского и Монтажников в Тюмени накануне, 16 августа, в районе девяти часов вечера столкнулись две иномарки. В результате жесткого дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека.

– По предварительным данным, «Опель Астра» въехал в стоящий «Форд Фокус». 30-летний тюменец, управлявший «Опелем», находился в состоянии опьянения. Показания алкотестера составили 0,98 мг. алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В результате ДТП 36-летние водитель и пассажир «Форда», а также сам водитель «Опеля» получили различные травмы. Обстоятельства происшествия выясняются.