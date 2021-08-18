Погода на 18 августа в Тюмени: плюс 25

В Тюмени плюс 25. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 августа, несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Тюмени обещает быть ясным. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 18 – 16 градусов, днем – плюс 24 – 25. Вечером столбики термометров покажут плюс 20 – 16 градусов. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в северо-восточный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память святого Евстигнея. В прежние времена на Евстигнея ели сырой лук с хлебом, солью и квасом, отчего были здоровы. А в комнатах развешивали связки луковиц - чтобы воздух очищался. В старину в этот день определяли погоду на декабрь: "Каков Евстигней - таков и декабрь".