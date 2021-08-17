В Тюмени штаб общественной поддержки подписал соглашения о сотрудничестве с рядом организаций. Фото предоставлено "КП".

В Тюмени штаб общественной поддержки, который открылся на базе приемной партии «Единая Россия» 5 августа, подписал соглашения о сотрудничестве с советом профсоюзов и советом ветеранов области. Об этом на брифинге рассказал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

– Члены профсоюзов придерживаются разных политических взглядов, но это не мешает нам плодотворно сотрудничать с «Единой Россией» и регулярно продлевать наше соглашение. Кроме того, есть соглашение с Тюменской областной думой, где большинство депутатов – также представители этой партии. Мы подводили итоги – за 5 лет многое сделано, и депутаты, и профсоюзы считают необходимым продлить такое сотрудничество, – отметил председатель Тюменского областного совета профсоюзов Михаил Кивацкий.

В штаб поддержки вошли региональные отделения «Всероссийского педагогического собрания» и «Союза пенсионеров России», областное «Общество русской культуры», «Тюменская областная организация Всероссийского общества инвалидов», некоммерческое партнерство «Палата представителей органов ТОС города Тюмени», национально-культурная автономия казахов Тюменской области.