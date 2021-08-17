В Тюмени эксперты подскажут, как подготовить ребенка к школе. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пройдет онлайн круглый стол на тему: «Скоро в школу: как подготовить ребенка к началу учебного года». Совместное мероприятие проведут редакции газет «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень».

В круглом столе примут участие:

Иванов Анатолий Викторович – начальник отдела материально-технического развития образовательных организаций департамента образования администрации г. Тюмени;

Кругова Людмила Викторовна – педагог-психолог информационно-методического центра г. Тюмени;

Кашкарова Елена Витальевна – депутат Тюменской областной думы;

Евгений Шикунов – инспектор по особым поручениям управления ГИБДД по Тюменской области.

Эксперты расскажут, в каком формате пройдут линейки 1 сентября и стоит ли ожидать частичного перехода на онлайн-образование, вспомнят вместе с родителями Правила дорожного движения, объяснят, как настроить ребенка на учебу после каникул, а также затронут тему вакцинации школьников.

Мероприятие состоится 18 августа в 11.00 на платформе Zoom с выходом трансляции в паблике «Тюмень» в соцсети «ВКонтакте», а также на сайтах изданий «Комсомольская правда» – Тюмень», «Тюменская область сегодня» и городском портале «МегаТюмень».