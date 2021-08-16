Замминистра ЖКХ Никита Стасишин посетил площадку «Страны Девелопмент» – первого цифрового района в Тюмени

"Впечатления только положительные", - отметил заместитель министра строительства Никита Стасишин. Фото компании-застройщика

В Тюмени скоро появится цифровой жилой квартал от «Страны Девелопмент», которая первой в России осуществит подобный проект. Его реализация стала возможной благодаря привлечению инфраструктурных облигаций на 660 миллионов рублей. Себестоимость строительства составит около 18 млрд рублей. К возведению объекта приступят уже совсем скоро, а пока идут изыскательные работы.

– Надо отдать должное коллегам – они увеличивают объем жилищного строительства, и конкуренция между застройщиками сегодня идет не ценой квадратного метра, а качеством создаваемых проектов. Впечатления только положительные. Жилье в Тюмени доступно, оно сумасшедше высокого качества, со всей необходимой инфраструктурой, – отметил заместитель министра строительства Никита Стасишин, который посетил стройплощадку и ознакомился с проектом первого цифрового микрорайона.

Стоит отметить, что новый микрорайон построят в зеленом районе, с хорошей транспортной доступностью. Под застройку выделен участок площадью 51 гектар. Совсем скоро здесь возведут первый квартал из шести, всего же на свет появится более 25 жилых домов, от 9 до 16 этажей, общей площадью жилых помещений порядка 300 тысяч квадратных метров.

"Жилье в Тюмени доступно, оно сумасшедше высокого качества", - считает замминистра. Фото компании-застройщика

Кстати, жители будут попадать в дом с помощью биометрических данных, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, – сейчас это особенно актуально. Голосовые помощники позволят управлять не только самими квартирами, но и всеми сферами жизни. Для интеграции цифровой среды в проект « Плеханово» «Страна Девелопмент» уже ведет переговоры с лидерами рынка IT: компаниями «Сбербанк», «Яндекс» и Mail.ru Group. Дополнительный контроль проекта осуществляет Институт развития «ДОМ РФ», который выделил участок для застройки в рамках федеральной программы по развитию инфраструктуры в регионах.

– Готовя проект нового микрорайона, мы решили сделать его первым городом будущего в Тюмени: не только удобным и комфортным, но и инновационным, цифровым, безопасным. Фактически Плеханово станет первым полноценным цифровым микрорайоном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Современные технологии, которые будут внедрены в этот проект, направлены на облегчение жизни людей, чтобы они могли больше времени проводить с семьей и детьми, – резюмировал генеральный директор компании «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков.