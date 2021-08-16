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Общество16 августа 2021 15:30

В Тюмени после жалобы на перекрестке срезали кусты, загораживавшие обзор

В дело пришлось вмешаться прокуратуре
Сергей Швецов
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В Тюмени после жалобы срезали кусты на перекрестке, загораживавшие обзор.

В Тюмени после жалобы срезали кусты на перекрестке, загораживавшие обзор.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Тюменской области

В Тюмени местные жители пожаловались на кусты, которые произрастали на пересечении улицы Ленинградской и 2-го Степного переулка. Свое сообщение они оставили в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте». В дело пришлось вмешаться прокуратуре.

– Проведена проверка по публикации. В ней речь шла о том, что кусты загораживают обзор. Это могло повлечь дорожно-транспортное происшествие, – отметили в ведомстве.

Прокуратура направила в администрацию города запрос. После этого сотрудники МКУ «ЛесПаркХоз» вырубили кусты в целях обеспечения безопасности дорожного движения.