В Тюмени упавший с гаража мальчик временно потерял память. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени упавший с гаража мальчик временно потерял память. Удар о землю был такой силы, что ребенок даже не мог вспомнить, что произошло, – всё плыло как в тумане.

Очевидцем несчастного случая стал сторож. Он сразу вызвал бригаду скорой помощи, увидев, как юный тюменец бегал с другими детьми по крышам кирпичных гаражей и упал с высоты два метра.

– Он в сознании, плачет и жалуется, что сильно болит голова. Прибежавшие на крики ребята хотели пострадавшего увести домой к бабушке, однако я настоял, что помощь ему нужна здесь и сейчас, – сообщил мужчина диспетчеру.

В ОКБ № 2, куда доставили мальчика медики после оказания необходимой помощи, поставили предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

– Если после падения у пострадавшего закружилась голова, его начало тошнить или появилась рвота – это тревожные признаки, возможна черепно-мозговая травма. До прибытия бригады скорой помощи придайте ему устойчивое боковое положение и на открытую рану приложите хлопчатобумажную ткань либо свернутый в несколько слоев бинт и крепко придавите рукой, – советуют специалисты скорой.