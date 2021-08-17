Тюменец одним ударом сломал ребро собутыльнику. Фото: Ольга Крыльцова

В отделение № 1 межмуниципального отдела полиции «Голышмановский» поступило сообщение из больницы, что к ним скорая привезла 38-летнего жителя деревни Новоаптула Аромашевского района. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом ребра.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого – ранее не судимого 41-летнего местного жителя. Выяснилось, что вечером потерпевший совместно с подозреваемым, находясь в гостях у своего общего знакомого, распивали спиртные напитки.

– Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленник вспылил и нанес потерпевшему удар кулаком в область тела, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Группой дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.