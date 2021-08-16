В Тюмени скончался известный писатель Виктор Строгальщиков. Фото - writer-tyumen.ru.

В Тюмени скончался известный писатель Виктор Строгальщиков. Об этом сообщила на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» журналист Светлана Кирсанова.

«Умер от коронавируса в больнице писатель, бессменный ответственный секретарь журнала «Сибирское богатство» Виктор Леонидович Строгальщиков», – написала она.

«Большая потеря, замечательный человек был»; «Не могу поверить! Столько в нем было жизнелюбия, юмора. Царствие небесное! Вечная память и вечный покой!» – такие комментарии появились под постом.

По информации «Википедии», Виктор Строгальщиков родился в Приморье, в семье военнослужащего. В 1960-х годах его родители переехали в Тюмень. Учился в Тюменском индустриальном институте. Работал журналистом в различных газетах и на телевидении, был одним из основателей газеты «Тюменские ведомости».

В 1990-х был пресс-секретарем губернатора Тюменской области, пресс-секретарем Тюменской нефтяной компании, советником министра топливной энергетики. Дебютом в литературе стал роман «Слой». Роман был опубликован в 1996 году в тюменском издательстве «Софтдизайн» тиражом 50 000 экземпляров.