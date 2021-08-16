В Тюмени запустили молодежную радиостанцию с сибирским характером.

В Тюмени запустили новую радиостанцию. С 9 августа «Радио Сибирь» звучит на 92,8 FM.

– Именно «Радио Сибирь» обладает таким неповторимым сочетанием качеств, которые придутся по душе каждому жителю Тюмени: с одной стороны, местное сибирское настроение, с другой – современный движ! Сейчас наш холдинг активно расширяет свои возможности. Мы держим руку на пульсе и четко осознаем потребности слушателей, в этом залог нашего успеха, – сообщила программный директор холдинга «Медиа Траст Тюмень» Анна Герцина.

По ее словам, к новому сезону планируется обновить линейку эфирных программ, запустить местное утреннее шоу, а также появиться в пространстве города в рамках крупных событий и городских мероприятий.

На «Радио Сибирь» можно услышать не только самые актуальные новости, но и сводки дорожной ситуации и прогноз погоды.