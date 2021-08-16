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Политика16 августа 2021 11:20

Заместителем главы Тюмени назначен Семен Тегенцев

Его общий стаж руководителя составляет более 14 лет
Сергей Швецов
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Заместителем главы Тюмени назначен Семен Тегенцев. Фото - dom.tyumen-city.ru.

Заместителем главы Тюмени назначен Семен Тегенцев. Фото - dom.tyumen-city.ru.

Заместителем главы Тюмени назначен Семен Тегенцев. По информации городской администрации, общий стаж Семена Александровича как руководителя составляет более 14 лет. В 2007 году он окончил ТГУ по специальности «Юриспруденция», а в 2020-м – Тюменский индустриальный университет (направление подготовки – «Строительство»). Кандидат юридических наук.

– Он участвовал в разработке схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения города, координировал работу по заключению реализуемого с 2017 года концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, курировал работу по утверждению новых Правил благоустройства, – отметили в ведомстве.

Кроме того, ранее Тегенцев инициировал создание на территории города Тюмени Единого центра озеленения.