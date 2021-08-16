В Тюмени проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей растянут на две недели. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени проверку водителей на соблюдение правил перевозки детей растянут на две недели. Профилактические мероприятия пройдут с 16 по 30 августа. Дело в том, что в конце августа – начале сентября возрастает количество ДТП с участием детей.

– Мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки детей пройдут на автодорогах, в населенных пунктах, вблизи образовательных организаций, торговых центров и мест массового притяжения людей. Также запланировано проведение массовых проверок водителей, перевозящих в салонах автомобилей юных пассажиров, – сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В 2021 году специалисты ведомства привлекли к ответственности более пяти тысяч водителей за нарушение правил перевозки детей. В семи ДТП дети перевозились без детских автокресел, 7 детей травмированы.