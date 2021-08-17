Погода на 17 августа в Тюмени: пасмурно, но без осадков

В Тюмени пасмурно, но без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 17 августа, облака в Тюмени уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, днем – плюс 29. Вечером столбики термометров покажут плюс 23 – 19 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

17 августа отмечается день памяти святой преподобной Евдокии (Авдотьи). Дожди в это время идут средь бела дня, без молний и грома. По этому дню судили о предстоящем ноябре: «Какова Авдотья – таков ноябрь». Если день погожий, ясный, так и ноябрь выдастся погожим, а если пасмурно и дождливо – быть ему серым и туманным.