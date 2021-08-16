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Общество16 августа 2021 10:52

Дина Горковец стала директором департамента образования Тюмени

Ее стаж работы по специальности составляет почти 23 года
Сергей Швецов
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Дина Горковец стала директором департамента образования Тюмени.

Дина Горковец стала директором департамента образования Тюмени.

Фото: Тюмень - наш дом

Дина Горковец – новый директор департамента образования Тюмени. Об этом стало известно по итогам заседания коллегии администрации города.

– Стаж её работы по специальности – 22 года 8 месяцев. В 2018 году ей присуждено звание «Почетный работник общего образования РФ», – отметили в пресс-службе ведомства.

По информации городской администрации, Горковец в 2000 году с красным дипломом завершила учебу в ТГУ, получив квалификацию «лингвист, преподаватель английского языка». В 2019 году училась в «Сколково» по программе «Разработка программы развития Тюменского региона в национальном и глобальном контексте». Ранее работала директором гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21.

Коллеги отмечают, что Дина Николаевна является грамотным, всесторонне эрудированным, современным руководителем. Гимназия, которой она руководила, – одно из лучших образовательных учреждений города, имеющее высокие результаты в учебно-воспитательном процессе, высокий рейтинг среди учащихся, родителей и общественности города.