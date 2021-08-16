Тюменцы предпочитают оплачивать турпутевки онлайн. Фото - ru.freepik.com.

Жители Тюмени предпочитают пользоваться безналичным расчетом в сети при оплате услуг туристических агентств, доставки товаров из супермаркетов, сервисов знакомств, аптек и при заказе мебели.

К такому выводу пришли специалисты МТС Банка, которые изучили изменения в онлайн-тратах тюменцев во втором квартале 2021 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Интересно, что магазины одежды теперь не пользуются былой популярностью в онлайне. А в обувных магазинах вообще наблюдается отрицательная динамика – количество транзакций упало на четверть.

На первое место выходит покупка продуктов питания и товаров первой необходимости, приобретение туристических путевок, лекарств и мебели. А ведь всего несколько лет назад всё это можно было купить лишь в магазинах и офисах.

Лучший рост транзакций в онлайне показали турагенства – в 8,2 раза. При этом средний чек снизился на 7% –мдо 18 700 рублей, что аналитики связывают с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

На втором месте супермаркеты – прирост составил 7,3 раза. Россияне по достоинству оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам. Средний чек вырос незначительно – на 5%, до 1390 рублей.

В топ-3 категорий по росту онлайн-платежей вошли и сервисы знакомств – увеличение в 4,3 раза. Здесь средний чек вырос в два раза – до 910 рублей. Доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств, удвоилась.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Тюменской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершенные с помощью онлайн-оплаты банковской картой в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.