Тюменец душил жену из-за проблем в отношениях. Фото: Ольга Крыльцова

В городской отдел полиции № 3 по городу Тюмени поступило заявление от 45-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что ей угрожают убийством.

– Стражи правопорядка задержали 41-летнего ранее судимого безработного горожанина. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что у них с супругой возникли проблемы в отношениях, во время очередного конфликта он разозлился и начал душить ее, угрожая убийством, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время фигурант находится под обязательством о явке и надлежащем поведении.