В Тюменской области снова возникают природные пожары. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области снова возникают природные пожары. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Так, по данным оперштаба, за последние сутки на территории области возникло два лесных пожара на общей площади 4,6 га, два ландшафтных (6 га). Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – 1, ландшафтных – тоже 1.

За сутки спасатели ликвидировали три лесных пожара на площади 26,6 га и два ландшафтных на площади 16 га.

Погода в Тюмени на неделе с 16 по 22 августа 2021 года порадует горожан жарой. Так что призываем местных жителей вовсю наслаждаться солнечными лучами, потому что такая погода продлится недолго и совсем скоро на территорию областной столицы двинутся дожди.