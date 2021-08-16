В Тюмени приступили к реконструкции Метелевского водозабора.
Фото: «Росводоканал – Тюмень»
В Тюмени приступили к реконструкции Метелёвского водозабора. Здесь модернизируют смесители, чтобы более эффективно использовать реагенты. Кроме того, специалисты намерены демонтировать устаревшие элементы отстойников, на их месте построят новые.
– В камере хлопьеобразования установим рециркуляторы осадка. После отстаивания перед фильтрацией вода будет проходить дополнительный этап очистки на тонкослойных модулях. Такая технология позволит нам улучшить очистку жизненно важного ресурса, в том числе и по показателю перманганантной окисляемости, – пояснил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.
После того как поэтапно будут запущены в работу все фильтры реконструированного Велижанского водозабора, именно оттуда будет временно «питаться» областная столица – более 60 процентов. Весь комплекс мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений Тюмени планируется завершить в 2024 году.
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