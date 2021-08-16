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Общество16 августа 2021 9:12

В Тюмени приступили к реконструкции Метелевского водозабора

Здесь модернизируют смесители, чтобы более эффективно использовать реагенты
Сергей Швецов
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В Тюмени приступили к реконструкции Метелевского водозабора.

В Тюмени приступили к реконструкции Метелевского водозабора.

Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени приступили к реконструкции Метелёвского водозабора. Здесь модернизируют смесители, чтобы более эффективно использовать реагенты. Кроме того, специалисты намерены демонтировать устаревшие элементы отстойников, на их месте построят новые.

– В камере хлопьеобразования установим рециркуляторы осадка. После отстаивания перед фильтрацией вода будет проходить дополнительный этап очистки на тонкослойных модулях. Такая технология позволит нам улучшить очистку жизненно важного ресурса, в том числе и по показателю перманганантной окисляемости, – пояснил генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Андрей Максимов.

После того как поэтапно будут запущены в работу все фильтры реконструированного Велижанского водозабора, именно оттуда будет временно «питаться» областная столица – более 60 процентов. Весь комплекс мероприятий по реконструкции водоочистных сооружений Тюмени планируется завершить в 2024 году.

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