В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 34 пожара. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области за прошедшую неделю произошло 34 пожара. Пострадавших нет.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 46 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 45 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

– Соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны на водоемах и в лесных массивах. В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса. При обнаружении пожара, в том числе горения, сухой травы, камыша, леса или торфа, необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефонам 101 или 112, – напоминает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.